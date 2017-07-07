7 Adet Bira Çaldı, Tutuklu Yargılanacak



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıGirne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı, meseleyle ilgili şahadet verdi. Yoncacı, zanlı Anatoli Khondzinsky’nin “Dükkân açma” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandığını kaydetti.Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirten Tufan Yoncacı, zanlının ülkeye 30 Haziran 2017 tarihinde 15 günlük turist vizesiyle bulunduğunu aktardı. Polis çavuşu, zanlının tutukluluk aşamasında suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Yoncacı, şu an zanlının ülkede hiçbir yasal statüsü olmadığı ve kaçak durumunda olduğunu belirterek, bu aşamada davalarında hazır olabileceği uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının 15 günlük turist vizesinin dolduğuna vurgu yaparak yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.