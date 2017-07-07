7 Adet Bira Çaldı, Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Alsancak’ta bir markete girerek 7 adet bira çalan Rus Uyruklu Anatoli Khondzinsky ile ilgili soruşturma tamamlandı. Khondzinsky, ek tutukluluk süresinin dolması üzerine bugün teminat talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı, meseleyle ilgili şahadet verdi. Yoncacı, zanlı Anatoli Khondzinsky’nin “Dükkân açma” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandığını kaydetti.
Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirten Tufan Yoncacı, zanlının ülkeye 30 Haziran 2017 tarihinde 15 günlük turist vizesiyle bulunduğunu aktardı. Polis çavuşu, zanlının tutukluluk aşamasında suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Yoncacı, şu an zanlının ülkede hiçbir yasal statüsü olmadığı ve kaçak durumunda olduğunu belirterek, bu aşamada davalarında hazır olabileceği uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının 15 günlük turist vizesinin dolduğuna vurgu yaparak yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.