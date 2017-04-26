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26 Nisan 2017 Çarşamba 10:52

600 KİLO KAÇAK ET

600 KİLO KAÇAK ET
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Ercan - Akıncılar yolunda bu akşam Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 600 kilo ağırlığında gümrüksüz kuzu eti bulundu

Ercan - Akıncılar yolunda bu akşam Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 42 yaşındaki isminin baş harfleri H.B. olan kişinin kullanımında bulunan van araç içerisinde yaklaşık 600 kilo ağırlığında gümrüksüz kuzu eti bulundu. Saat 19.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, isminin baş harfleri H.B. olan kişiyle birlikte 26 yaşındaki isminin baş harfleri D.A ve 41 yaşındaki isminin baş harfleri H.İ.G. olan kişiler tutuklandı.
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600 KİLO KAÇAK ET
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