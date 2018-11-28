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600 gram Metamfetamine 5.5 yıl hapis

600 gram Metamfetamine 5.5 yıl hapis

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:36
600 gram Metamfetamine 5.5 yıl hapis

600 gram Metamfetamine 5.5 yıl hapis…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’a götürmek için İstanbul’dan 600 gr Metamfetamin türü uyuşturucu madde alan ve kuryelik yapan sanık Andra Theodora Nıcu hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı…

Güney Kıbrıs’a götürmek için 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde İstanbul’dan 600 gram Metamfetamin türü uyuşturucu madde alarak KKTC’ye ithal eden ve kuryelik yapan sanık Andra Theodora Nıcu hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davlarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Nıcu, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından 5.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Sütyenine zulalamıştı…

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Sanık Andra Theodora Nıcu, 10 Ağustos 2018 tarihinde daha önceden para karşılığında Güney Kıbrıs’a uyuşturucu madde getirme konusunda anlaştığı İstanbul’da sakin “Fatma” isimli bir bayandan uyuşturucuyu almak için Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yaparak Ercan Havaalanına gitmişti. Ayni gün sanık, Ercan Havaalanından İstanbul’a giderek, “Fatma” isimli kişi ile buluşup 2 ayrı çorap içerisinde 600 gram Metamfetamin türü uyuşturucu maddeleri 1500 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’ta bir şahsa vermek için alıp tasarrufuna geçirmişti. Sanık Nıcu, 12 Ağustos 2018 tarihinde, almış olduğu uyuşturucu maddeleri giymekte olduğu sütyeninin her iki tarafına zulalamış ve Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yapmıştı. Ayni gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları bilgide sanığın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu ve konu uyuşturucu madde ile Güney Kıbrıs’a geçiş yapacağını öğrenmesi üzerine tüm sınır kapılarına bilgi vermişti. 600 gram Metamfetamin türü uyuşturucu maddeler ile KKTC’ye gelen sanık sanık Larnaka’ya gitmek üzere bir taksiye binip Beyarmudu Kara Giriş Kapısına gitmiş ve gerekli işlemleri yaptırmak istediği sırada ise npolis tarafından tespit edilmişti. Sanık üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu sütyeninin içerisinde zulalanmış şekilde 600 gr Metamfetamin tespit edilmişti.

“Uyuşturucu, başka suçlara da basamak teşkil eder”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Andra Theodora Nıcu’yu, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunarak mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının çok ciddi ve vahim olduğunun altını çizen Kır, uyuşturucu maddeler yasasının uzun süreli hapislik cezası ön gördüğünü vurguladı. Kır, uyuşturucu maddelerin kullanılmasının insan sağlığı açısından tehlike arz ettiğinin bir gerçek olduğuna dikkatleri çekerek, son zamanlarda ülkemizde halkı çok ciddi boyutlarda rahatsız eden uyuşturucu suçlarının artarak yaygın hale geldiğini vurguladı. Uyuşturucu sorununun dünya insanını da genel olarak rahatsız ettiğini dile getiren Kır, uyuşturucu maddenin türü ve miktarı ne olursa olsun genel olarak insanlığı ve kamu sağlığını ciddi olarak tehdit ettiği, özellikle genç nesillerin ve çocukların geleceği açısından büyük bir tehlike arz ettiğini vurguladı. Kır, birçok suça basamak teşkil de eden uyuşturucu suçlarının önlenmesi için yargının gerekli duyarlılığı ve kararlılığı göstermekle yükümlü olduğunu belirtti. Sanığın konnu

uyuşturucu maddeleri ticari amaçla ithal ve tasarruf ettiğini anımsatarak, sanığa hapislik cezasının verilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kır, sanık Nıcu’yu aleyhine getirilen davalardan oy birliği ile 5.5 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

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