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26 Kasım 2017 Pazar 09:43

60 Araç Sürücüsü Aleyhinde İleri İşlem Yapıldı

60 Araç Sürücüsü Aleyhinde İleri İşlem Yapıldı
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GÜZELYURT POLİS MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 25-26 Kasım tarihleri, 23:00-01:00 saatleri arasında, yapılan operasyon kapsamında bölgedeki gece kulüpleri ve alkollü içki satış yerleri kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Araçlarda yapılan kontrollerde ise bir araçta, bir tahta sopa ve 1 muşta bulundu. Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrollerinde ise 228 araç kontrol edildi, 60 araç sürücüsü aleyhinde çeşitli trafik suçlarından ileri işleme gidildi.


 
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