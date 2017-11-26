60 Araç Sürücüsü Aleyhinde İleri İşlem Yapıldı

GÜZELYURT POLİS MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ



Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.Polisten yapılan açıklamaya göre, 25-26 Kasım tarihleri, 23:00-01:00 saatleri arasında, yapılan operasyon kapsamında bölgedeki gece kulüpleri ve alkollü içki satış yerleri kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.Araçlarda yapılan kontrollerde ise bir araçta, bir tahta sopa ve 1 muşta bulundu. Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.Trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrollerinde ise 228 araç kontrol edildi, 60 araç sürücüsü aleyhinde çeşitli trafik suçlarından ileri işleme gidildi.