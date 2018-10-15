6 zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da, KKTC vatandaşı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için resmi evrak sahtelemekle suçlanan 6 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da, KKTC vatandaşı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için resmi evrak sahtelemekle suçlanan 6 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Resmi evrak sahteleme” suçlamasıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç, Muhammet Mavideniz, Ali Mavideniz, Mehmet Mavideniz ve Gökay Mavideniz aleyhine 4’er gün daha tutukluluk süresi temin edildi.