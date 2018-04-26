GAZİMAĞUSA VE ERCAN’DA UYUŞTURUCUDAN TOPLAM 6 KİŞİ TUTUKLANDI



Polis, Ercan Havalimanı ve Gazimağusa’da yaptığı aramalarda uyuşturucuyla ilgili toplam 6 kişiyi tutukladı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam B.A (E-21) Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada üzerinde yapılan kontrolde, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.





Gazimağusa’da G.E.’nin (E-36) kalmakta olduğu evde yapılan aramada, kenevir bitkisi ziraatında kullanıldığına inanılan eşyalar ile apartmanın damında yetiştirilen 20 kök kenevir bitkisi bulunarak emare alındı.Meseleyle ilgili olarak B.E.’nin (E-35) üzerinde yapılan aramada ise, bir miktar kenevir tohumu olduğuna inanılan madde ile aracının bagajında kenevir türü bitki ziraatında kullanıldığına inanılan eşyalar bulundu.Bugün saat 02. 00 sıralarında Gazimağusa’da Z.B. E.’nin (E-32) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde toplam 85 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara bulunarak emare alındı.Adı edilenle birlikte meseleyle ilgisi olduğuna inanılan Ü.Ç. (E-27) ve M.K. (E-20) tutuklandı.