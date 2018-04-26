GAZİMAĞUSA VE ERCAN’DA UYUŞTURUCUDAN TOPLAM 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis, Ercan Havalimanı ve Gazimağusa’da yaptığı aramalarda uyuşturucuyla ilgili toplam 6 kişiyi tutukladı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam B.A (E-21) Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada üzerinde yapılan kontrolde, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Meseleyle ilgili olarak B.E.’nin (E-35) üzerinde yapılan aramada ise, bir miktar kenevir tohumu olduğuna inanılan madde ile aracının bagajında kenevir türü bitki ziraatında kullanıldığına inanılan eşyalar bulundu.
Bugün saat 02. 00 sıralarında Gazimağusa’da Z.B. E.’nin (E-32) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde toplam 85 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara bulunarak emare alındı.
Adı edilenle birlikte meseleyle ilgisi olduğuna inanılan Ü.Ç. (E-27) ve M.K. (E-20) tutuklandı.