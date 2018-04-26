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6 kişiyi tutukladı

Ercan Havalimanı ve Gazimağusa’da 6 kişiyi tutukladı.

6 kişiyi tutukladı

Ercan Havalimanı ve Gazimağusa’da 6 kişiyi tutukladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:39
6 kişiyi tutukladı

GAZİMAĞUSA VE ERCAN’DA UYUŞTURUCUDAN TOPLAM 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, Ercan Havalimanı ve Gazimağusa’da yaptığı aramalarda uyuşturucuyla ilgili toplam 6 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam  B.A (E-21) Ercan Havalimanı’ndan  KKTC'ye giriş yaptığı sırada üzerinde yapılan kontrolde, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

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Gazimağusa’da G.E.’nin (E-36)  kalmakta olduğu evde yapılan aramada, kenevir bitkisi ziraatında kullanıldığına inanılan eşyalar ile apartmanın damında yetiştirilen 20 kök kenevir bitkisi bulunarak emare alındı.

Meseleyle ilgili olarak  B.E.’nin (E-35) üzerinde yapılan aramada ise,  bir miktar kenevir tohumu olduğuna inanılan madde ile aracının bagajında kenevir türü bitki ziraatında kullanıldığına inanılan eşyalar bulundu. 

Bugün saat 02. 00 sıralarında  Gazimağusa’da Z.B. E.’nin  (E-32)  kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde toplam 85 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara   bulunarak emare alındı.

Adı edilenle birlikte  meseleyle ilgisi olduğuna inanılan Ü.Ç. (E-27) ve M.K. (E-20) tutuklandı.

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