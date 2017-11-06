6 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCUDAN 6 TUTUKLU



Bahse konu şahıs ve yanında bulunan C.S.(E-22) tutuklanırken, olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, dün gece 02.30 sıralarında Kermiya’da gerçekleştirilen operasyonda, T.Ş.(E-21), kullanımında bulunan aracı park edeceği sırada polis ekibini fark etmesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne ait iki araca kendi kullanımındaki araçla vurarak hasar yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığı esnada tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi yola saçarak imha etti.Daha sonra T.Ş tutuklandı ve aracında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.İleri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan U.B.(E-25), E.Z. (E-26) ve K.D.S. (K-24) tutuklanırken, E.Z’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram, U.B’nin tasarrufunda ise yaklaşık 13 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna madde bulunarak emare olarak alındı.