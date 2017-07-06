UYUŞTURUCUDAN 6 TUTUKLAMA



Gazimağusa’da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam 20.00 – 03.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyon neticesinde M.Y.’nin (E-33) yönetiminde bulunan araçta yolcu olarak bulunan K.A. (E-33) ve A.V’nin(E-26) tasarrufunda uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.G.’nin(E-41) Yeniboğaziçi’ndeki ikametgahında yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde ile bir adet hassas terazi, İ.D.(E-30) ve B.L.’nin (K-29) kalmakta oldukları otel odasında ise uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 16 gram ağrılığında madde bulunarak emare alındı.Adı geçen şahıslar tutuklandı.