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6 kişi tutuklandı

Lefkoşa, Gazimağusa ve Beyarmudu'nda uyuşturucu madde ele geçiren polis, altı kişiyi tutukladı.

6 kişi tutuklandı

Lefkoşa, Gazimağusa ve Beyarmudu'nda uyuşturucu madde ele geçiren polis, altı kişiyi tutukladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:27
6 kişi tutuklandı

LEFKOŞA, GAZİMAĞUSA VE BEYARMUDU’NDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Lefkoşa, Gazimağusa ve Beyarmudu'nda uyuşturucu madde ele geçiren polis, altı kişiyi tutukladı.

Lefkoşa’da Ledra Palace sınır kapısından dün akşam KKTC'ye giriş yapan M.Ç.’nin (E-21) tasarrufunda, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Polis bültenine göre, M.Ç. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.K. (E-23) tutuklandı.

Beyarmudu’nda da dün akşam M.D.’nin (E-31) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 222 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Olayda, M.D. ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Z. (E-54) tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da T.Y.’nin (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunurken, polis T.Y. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan M.E.’yi (E-31) tutukladı.

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