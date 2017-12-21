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6 Kişi Tutuklandı

6 Kişi Tutuklandı

6 Kişi Tutuklandı

6 Kişi Tutuklandı

21 Aralık 2017 Perşembe 18:24
6 Kişi Tutuklandı
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

 Topçuköy’de 60 yaşındaki E.O.’nun (E-60) evinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. 

Polis açıklamasına göre evde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sigara, yaklaşık 301 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı. 

Bahse konu şahıs ve arama esnasında evde bulunan B.E. (E-31), V.E. (E-35) ve B.İ.  (E-26) tutuklandı. 

Soruşturma sürüyor. 

Ercan Havaalanı'nda dün KKTC'ye giriş yapan  M.A.(E-33) ve  K.K.’ye (E-34)  narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, M.A.’nın (E-33) tasarrufunda  yaklaşık 3 gram ağırlığında, K.K.’nin (E-34) tasarrufunda ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

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