6 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCUDAN 6 TUTUKLAMA

Gazimağusa ve Çatalköy’de dün yapılan operasyonlarda, biri eroinden olmak üzere 6 kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.



Gazimağusa’da E.A.C. isimli 21 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki T.M.M. ve 31 yaşındaki N.G.E. hintkeneviri, Çatalköy’de 25 yaşındaki M. Y. sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundurmaktan;

25 yaşındaki F.İ. de başka bir uyuşturucu operasyonuyla bağlantılı olarak tutuklandı.



H.H.H. isimli 33 yaşındaki kişi ise, Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan giriş yaparken üzerinde 10 gram kokainle yakalandı.