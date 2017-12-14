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6 Kişi Tutuklandı

6 Kişi Tutuklandı

14 Aralık 2017 Perşembe 19:42
6 Kişi Tutuklandı
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UYUŞTURUCUDAN 6 TUTUKLAMA

Gazimağusa ve Çatalköy’de dün yapılan operasyonlarda, biri eroinden olmak üzere 6 kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Gazimağusa’da E.A.C. isimli 21 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki T.M.M. ve 31 yaşındaki N.G.E. hintkeneviri, Çatalköy’de 25 yaşındaki M. Y. sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundurmaktan;
25 yaşındaki F.İ. de başka bir uyuşturucu operasyonuyla bağlantılı olarak tutuklandı.

H.H.H. isimli 33 yaşındaki kişi ise, Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan giriş yaparken üzerinde 10 gram kokainle yakalandı.

Son Güncelleme: 14.12.2017 20:46
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