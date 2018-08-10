Özveren 6 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ocak-Temmuz ayı içinde sorumlusu olduğu market deposundan 157 bin 260 TL’lik alkollü içki, sigara ve çeşitli ürünleri harici sattığı iddiası üzerine işveren şikâyeti ile tutuklanan Numan Özveren aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhinde alınan tutukluluk süresi dolan zanlı, ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol, zanlı Numan Özveren’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anımsattı.Polis memuru İbrahim Varol, Metro Plus’un direktörü Murat Kaya’nın polise yaptığı şikâyette, Ocak ayı içinde marketinde son zamanlarda, marketin az kazanç göstermesi üzerine sayım yaptığını ve personelden aldığı bilgide zanlının kasaya bilgi vermeden depodaki birçok ürünü market harici sattığını iddia ettiğini söyledi.

Varol, şikâyetçi Kaya’nın beyanında zanlının işe başladığı tarihten itibaren stok sayımı yaptığını ve bu sayım sonrası toplam 157 bin 260 TL değerinde alkollü içki, sigara ve çeşitli ürünlerin eksik olduğunu kaydettiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten polis memuru, temin edilen ifade ve bilgiler ışığında yapılan ilk soruşturmada, zanlının Şanmar isimli marketin hissedarı olan Hasan Akfırat’a Temmuz ayı içinde alkollü içki ağırlıklı olmak üzere birçok muhtelif market ürününü faturasız sattığının tespit edildiğini kaydetti. Varol, birçok kişiden ifadeler alındığını sorgulanacak bir çok kişi olduğunu kaydederek, zanlının soruşturmanın selameti için 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.