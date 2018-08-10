banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
252.782
DOLAR
6.4522
STERLİN
8.2787
EURO
7.3598
HASTANEDE REZALET!
HASTANEDE REZALET!
6 gün daha tutuklu kalacak
6 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Yağmurlu hava geliyor
YAĞMURLU HAVA GELİYOR
banner282

6 gün daha tutuklu kalacak

6 gün daha tutuklu kalacak

10 Ağustos 2018 Cuma 18:03
6 gün daha tutuklu kalacak

Özveren 6 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ocak-Temmuz ayı içinde sorumlusu olduğu market deposundan 157 bin 260 TL’lik alkollü içki, sigara ve çeşitli ürünleri harici sattığı iddiası üzerine işveren şikâyeti ile tutuklanan Numan Özveren aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Aleyhinde alınan tutukluluk süresi dolan zanlı, ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol, zanlı Numan Özveren’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anımsattı.Polis memuru İbrahim Varol, Metro Plus’un direktörü Murat Kaya’nın polise yaptığı şikâyette, Ocak ayı içinde marketinde son zamanlarda, marketin az kazanç göstermesi üzerine sayım yaptığını ve personelden aldığı bilgide zanlının kasaya bilgi vermeden depodaki birçok ürünü market harici sattığını iddia ettiğini söyledi.

Varol, şikâyetçi Kaya’nın beyanında zanlının işe başladığı tarihten itibaren stok sayımı yaptığını ve bu sayım sonrası toplam 157 bin 260 TL değerinde alkollü içki, sigara ve çeşitli ürünlerin eksik olduğunu kaydettiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten polis memuru, temin edilen ifade ve bilgiler ışığında yapılan ilk soruşturmada, zanlının Şanmar isimli marketin hissedarı olan Hasan Akfırat’a Temmuz ayı içinde alkollü içki ağırlıklı olmak üzere birçok muhtelif market ürününü faturasız sattığının tespit edildiğini kaydetti. Varol, birçok kişiden ifadeler alındığını sorgulanacak bir çok kişi olduğunu kaydederek, zanlının soruşturmanın selameti için 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
Numan ÖzverençaldıHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Koruçam’da yangın
Koruçam’da yangın
Lefkoşa'da uyuşturucu
Lefkoşa'da uyuşturucu
Karides hırsızları biri tutuklu biri serbest
Karides hırsızları biri tutuklu biri serbest
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tarım yine tutuklandı
Tarım yine tutuklandı
Karaoğlanoğlun’da kablo hırsızlığı
Karaoğlanoğlun’da kablo hırsızlığı
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Cep telefonu hırsızlığı
Cep telefonu hırsızlığı
Karaoğlanoğlu’nda hırsızlık
Karaoğlanoğlu’nda hırsızlık

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim