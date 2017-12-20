Chaddad 6 Ay Hapis Yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizden işlemiş olduğu hırsızlık suçundan dolayı almış olduğu hapis cezası sonucunda sınır dışı edilen ve daha sonra Güney Kıbrıs üzerinden yasadışı yolları kullanarak geri gelerek hırsız yapmaya başlayan Suriye uyruklu sanık Omar Chaddad aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetin tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç huzurda bulunan sanık Omar Chaddad’ın Mart 2017 tarihinde mahkûm olduğu hırsızlık suçunun ardından sınır dışı edildiğini ancak sınır dışı edilmesinden sonra yasadışı yollardan Eylül 2017 ülkemize gelerek adeta hırsızlığı meslek edinmiş gibi birçok eve girerek hırsızlık yaptığını söyledi. Yargıç Murat Soytaç sanığın çalmış olduğu ve toplam değeri yaklaşık 22 bin TL olan ziynet eşyalarından sadece bir kısmının bulunduğunu ancak mağdurlarının zararının giderilmemesini sanık aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç Murat Soytaç sanığın Suriye’deki savaştan kaçarak ülkemize geldiğini, ayrıca parçalanmış bir ailenin bireyi olduğunu ve kötü hayat koşularında büyümesini lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini aktardı. Yargıç Murat Soytaç aktarmış oldukları tüm lehe ve aleyhe olan olgular ışığında sanığın yaşını ve sosyal durumunu da dikkate alarak işlemiş olduğu bina açma sirkat suçundan 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.