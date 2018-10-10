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6 ay hapis cezasına mahkum edildi

6 ay hapis cezasına mahkum edildi

10 Ekim 2018 Çarşamba 19:03
6 ay hapis cezasına mahkum edildi

6 ay hapis cezasına mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2018 yılı Nisan ayı içerisinde Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda bir başkasının odasına girerek hırsızlık yapan İran uyruklu Amirtarokh Variani‘nin cezası belli oldu…

Mağusa’da 2018 yılı Nisan ayı içerisinde Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda bir başkasının odasına girerek 400 Dolar, powerbank ve şarj kablosu sirkat eden ardından ise 2 adet de dizüstü bilgisayar sirkat ettiği ortaya çıkan İran uyruklu sanık Amirtarokh Variani hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. “Ev açma” ve “Sirkat” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Variani 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Öğrenci Yurduİran Uyruklu Amirtarokh VarianiHırsız
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