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6 ay hapis cezasına mahkum edildi

6 ay hapis cezasına mahkum edildi

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:08
6 ay hapis cezasına mahkum edildi

6 ay hapis cezasına mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2018 yılı Nisan ayı içerisinde Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda bir başkasının odasına girerek hırsızlık yapan İran uyruklu Amirtarokh Variani‘nin cezası belli oldu…

Mağusa’da 2018 yılı Nisan ayı içerisinde Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda bir başkasının odasına girerek 400 Dolar, powerbank ve şarj kablosu sirkat eden ardından ise 2 adet de dizüstü bilgisayar sirkat ettiği ortaya çıkan İran uyruklu sanık Amirtarokh Variani hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. “Ev açma” ve “Sirkat” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Variani 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Para, dizüstü bilgisayar, powerbank ve şarj kablosu sirkat etmişti…

Sanık Amirtarokh Variani, 8 Nisan 2018 tarihinde Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda 505 numaralı odanın kapısını açıp içeriye girmiş ve 400 dolar, powerbank ve 2 adet şarj kablosu sirkat etmişti. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatılmış ve 10 Nisan 2018 tarihinde polis sanığı DAÜ’de tespit ederek tutuklamıştı. Sanık tutuklanmasının ardından ise 3 Nisan 2018 tarihinde yine ayni yurtta bulunan 643 numaralı odaya da girdiğini ve 2 adet dizüstü bilgisayar sirkat ettiğini itiraf etmişti.

“Hırsızlık vahim ve yüz kızartıcı bir suçtur…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanık Amirtarokh Variani’yi aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu suçların Ceza Yasasının öngördüğü uzun süreli hapislik cezalarından da anlaşılacağı üzere ciddi ve vahim suçlar olduğunun altını çizen Hacı, hırsızlığın vahim ve yüz kızartıcı bir suç olduğunu dile getirdi. Hacı, bu tür suçların ülkemizde yaygınlaştığına dikkatleri çekerek, hiçbir kimsenin hangi şartlar altında olursa olsun bir başkasının mülkiyet hakkını ihlal edip evlerine girmeye ve bir başkasına ait malları sirkat etmeye hakkı olmadığını vurguladı. Bu tür suçları işleyenlere kamu menfaati için caydırıcı cezaların verilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Hacı, sanığı hapislik cezası ile cezalandırmayı uygun ve adil bulduklarını açıkladı. Hacı, sanığı 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Amirtarokh VarianiHırsız
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