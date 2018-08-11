6 araç sürücüsü trafikten men edildi

10.08.2018 tarihinde, 18:00-02:00 saatleri arasında Gazimağusa sorumluluk sahası içerisinde operasyon kapsamında bölgedeki alkollü içki satışı yapan yerler ve 3 kumarhane kontrol edilmiş olup, yapılan kontrol sonucunda 3 kumarhanede, kumarhaneye girişi ve bulunması yasak olan 21 kişi tespit edilerek haklarında ileri işleme gidilmiştir. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise kontrolünde 400 araç kontrol edildi. 115 araç sürücüsü trafik kurallarını ihlal ettiklerinden dolayı haklarında işlem başlatılmıştır.

10-11.08.2018 tarihleri 21.00-05.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde trafik ve huzur operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgedeki alkollü içki satışı yapan yerler ve 4 kumarhane kontrol edilmiş olup, yapılan kontrol sonucunda 4 kumarhanede, kumarhaneye girişi ve bulunması yasak olan 10 kişi tespit edilerek haklarında ileri işleme gidilmiştir. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise kontrolünde 200 araç kontrol edildi. 53 araç sürücüsü trafik kurallarını ihlal ettiklerinden dolayı haklarında işlem başlatılmıştır. 6 araç sürücüsü ise alkollü araç kullanmaktan trafikten men edilmişlerdir.

10.08.2018 tarihinde 20.00 – 23.00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, trafik ve huzur operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgedeki alkollü içki satışı yapan yerler ve 5 kumarhane kontrol edilmiş olup, yapılan kontrol sonucunda 1 kumarhanede, kumarhaneye girişi ve bulunması yasak olan 4 kişi tespit edilerek haklarında ileri işleme gidilmiştir. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise kontrolünde 300 araç kontrol edildi. 42 araç sürücüsü trafik kurallarını ihlal ettiklerinden dolayı haklarında işlem başlatılmıştır.