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500 TL’lik çantayı çalıp çöpe attı

500 TL’lik çantayı çalıp çöpe attı

05 Ağustos 2018 Pazar 15:24
500 TL’lik çantayı çalıp çöpe attı

500 TL’lik çantayı çalıp çöpe attı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün gece eğlenmek için gittiği barda, işletmeci F.A.’nın 500 TL değerindeki çantasını çalarak kaçan zanlı Erkan Ay, izlenen kamera görüntülerinden tespit edildi. Çalınan çanta çöp konteynırın da bulunurken, çanta içindeki bankamatik kartı bulunamadı. Ay, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Erkan Ay’ın “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Yanaroğlu, zanlının dün sabah saat 03.22 sıralarında Karaoğlanoğlun’da bir bara giderek, 500 TL’lik çantayı çalarak kaçtığını kaydetti. Polis, izlenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini, çantanın ise bir çöp konteynırın da bulunduğunu belirtti. Ay’ın tasarrufunda ayrıca çantadan alındığı tespit edilen 1 adet şarj cihazı, 30 TL nakit paranın üzerinde bulunduğunu ifade eden Yanaroğlu, bankamatik kartının ise henüz bulunmadığını kaydetti. Hafta sonu olması nedeniyle, bankadan gerekli soruşturmanın yapılamadığını ifade eden polis, bankamatik kartından para çekildiyse soruşturmanın seyrinin değişeceğini ifade etti. Zanlının çanta ile ilgili suçunu kabul ettiğini, bankamatik kartından haberi olmadığını kaydeden Yanaroğlu, soruşturmanın selameti için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan AyHırsızçanta
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