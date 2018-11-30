5 zanlıya 7 gün ek tutukluluk

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeni Boğaziçi köyünde Narkotik ekipleri tarafından zanlı Muzaffer Girgin’in evinde ele geçirilen 368 adet Extacy hap ile ilgili olarak tutuklanan 5 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Yeni Boğaziçi köyünde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlı Muzaffer Girgin’e ait evde ele geçirilen 368 adet hap ile ilgili olarak tutuklanan 5 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan, Yaman Damlu, Muzaffer Girgin ve Görkem Güvener’in tutukluluk süresi 7’şer gün daha uzatıldı.

Konu hapları zanlı Karaaslan, Kaptan ve Damlu ithal etti…

Meselenin tahkikat memuru, 28 Kasım 2018 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Muzaffer Girgin’in evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün, zanlı Girgin’in evine gidildiğini ve kapının çalınmasına müteakip içeriden koşuşturma seslerinin geldiğini belirten tahkikat memuru, evin kapısının makul güç kullanılarak açıldığını ve eve girildiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Recep Kaptan ile Mustafa Kemal Karaaslan’ın evde tespit edildiğini söyleyerek, evde yapılan aramada zanlı Karaaslan’ın kalmakta olduğu yatak odasında ayrı ayrı 3 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 368 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapların bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, akabinde eve gelen zanlı Muzaffer Girgin ve Görkem Güvener’in de tutuklandığını belirtti. Zanlılardan yapılan soruşturmada tasarruflarında bulunan hapları, zanlı Karaaslan ve Kaptan’ın zanlı Yaman Damlu aracılığıyla KKTC’ye ithal ettiklerinin öğrenildiğini açıklayan tahkikat memuru, akabinde zanlı Damlu’nun da Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Tahkikat memuru, zanlı Karaaslan ile Kaptan’ın mesele ile ilgili olarak itiraf nitelikli birer gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade veren zanlı Karaaslan’ın ifadesinde 1 kişinin adını verdiğini söyleyen tahkikat memuru, konu kişinin arandığını belirtti. Tahkikat memuru, zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, her 5 zanlının tutukluluk süresinin 7’şer gün daha uzatılmasını talep etti.

Tutukluluk süreleri uzatıldı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan, Yaman Damlu, Muzaffer Girgin ve Görkem Güvener’in tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.