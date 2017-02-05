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18 Şubat 2017 Cumartesi 20:01

5 Yıl Süren Dava

5 Yıl Süren Dava
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5 Yıl Süren Dava
İnşaat firmasından 28 bin TL tahsil edip, 10 bin lirasını cebe atmakla suçlanan vergi memuru Doğan Can Erüreten hakkındaki karar Pazartesi açıklanacak

Gazimağusa’da 2011 yılı Aralık ayı içerisinde işlenen kamu görevlisi tarafından sirkat suçu ile ilgili davada sona gelindi. Tahsildar olarak görev yaptığı Vergi Dairesi adına Güney İnşaat isimli firmadan, vergi borcu olarak 28 bin TL’lik çek tahsil eden Doğan Can Erüreten, tahsilat makbuzuna bu rakamı 18 bin TL olarak yansıtarak 10 bin TL’yi sirkat ettiği suçlaması ile Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti adına kararı okuyan başkan, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı, sanık aleyhine getirilen davaların, İddia Makamı tarafından makul şüpheden ari olarak ıspat edildiği bulgusunu yaptıklarını söyledi. İddia Makamının mahkemeye dinlettiği tanıkların şahadetlerinin güvenirilir olduğuna vurgu yapan Esendağlı, sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini söyledi.

Gündemde benzer meseleleri var
Savunma avukatı sanığın gündemde olan benzer meseleleri olduğuna dikkat çekerek, ilgili meselelerdeki tavırları ile ilgili durumu gözden geçirmek maksadı ile mahkemeden hafifletici nedenleri aktarmak üzere tehir talep etti. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti başkanı Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı, davayı 20 Şubat 2017 tarihinde tehir ettiğini açıkladı. Yaklaşık 200 bin TL’yi aynı yol ile sirkat ettiği iddia ediliyor

Diyalog



 
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