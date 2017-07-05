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13 Temmuz 2017 Perşembe 07:49

5 YIL SONRA TUTUKLANDI!

5 YIL SONRA TUTUKLANDI!
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Mağusa’da 2012 yılı içerisinde emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediği gerekçesiyle önceki gün KKTC giriş yaptığı sırada tespit edilen İbrahim Özdemir tutuklandı.

Mağusa’da 2012 yılı içerisinde kendisine bozdurması için verilen çeki bozdurarak temin ettiği 8 bin TL’yi sahibine vermeyip sirkat ettikten sonra yasa dışı yollardan Türkiye’ye kaçan ve 5 yıldır arananlar listesinde olan İbrahim Özdemir, önceki gün KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

“Emanetçi tarafından sirkat” ve “Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC dışına çıkmak” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı İbrahim Özdemir, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Çeki bozdurup 8 bin TL’yi sirkat etti

Meselenin tahkikat memuru Hakan Savtekin, zanlı İbrahim Özdemir’in 7 Ekim 2012 tarihinde Mahmut Beyaz’dan bozdurmak için aldığı 9 bin TL meblağlı çeki Hüseyin Kayalar’dan bozdurduktan sonra temin ettiği 8 bin TL’yi Mahmut Beyaz’a vermeyerek sirkat ettiğini açıkladı.

Polise yapılan şikayet sonrasında mesele ile ilgili olarak tahkikat başlatıldığını belirten Savtekin, yapılan tahkikatta zanlı Özdemir’in yasa dışı yollardan Türkiye’ye kaçtığının tespit edildiğini açıkladı. Savtekin, zanlı Özdemir’in önceki gün Mağusa Limanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.
Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Savtekin, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu, zanlı İbrahim Özdemir’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 40’ar bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.  
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5 YIL SONRA TUTUKLANDI!
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