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29 Aralık 2016 Perşembe 13:01

5 Yıl Hapis Yatacak

5 Yıl Hapis Yatacak
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716 adet uyuşturucu hapa 5 yıl hapis

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER


Gönyelide 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda 716 adet extacy hap ile yakalanan sanık Doğan Turgut aleyhindeki ceza takdiri kararı bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan mahkeme heyeti sanık aleyhine karar verirken oy birliğine varamamış ve Yargıç Meltem Dündar kendi azınlık kararını açıklamıştı. Ancak Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökan Asafoğulları ortak karar verirmesi üzerine sanık suçlu bulunup mahkûm edilmişti. Böylelikle suçlu bulunup mahkûm edilen sanık Turgut Doğan Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökan Asafoğulları'nın oy çokluğu ile kabul gören kararı neticesinde sanık 716 adet extacy türü uyuşturucu hap tasarrufu suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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