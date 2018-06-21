5 yıl hapis yatacak

Christoforou'ya 5 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de başlayıp Lefkoşa’da son bulan Şafak operasyonunda tutuklanan 6 kişiden biri olan ve tutuklananlar arasındasatıcılığı görevi yaptığı belirlenen Rum uyruklu sanık Constantinos Christoforou hakkındaki davada bugün karar açıklandı.

Girne’de evlerinde uyuşturucu bulunarak yakalanan öğrencilerin ifadesi üzerine Lefkoşa’da hastane park yerinde ülkeye getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye hazırlanırken tutuklanan sanık, lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla 5 yıl hapse mahkum edildi. Başkan Melek Esendağlı, Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’ndan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, 6 Aralık 2017 tarihinde Girne’de düzenlenen operasyonda 6 kişinin uyuşturucu madde ile tutuklandığını, evlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan şahısların ifadeleri doğrultusunda Constantinos Christoforou’un ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceğinin öğrenildiğini ifade etti. Polis ekiplerinin aynı gün gece saat 23.00 sıralarında Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu geleceğini öğrenmesi üzerine Lefkoşa Hastanesi park yerindeki KWZ 790 plakalı arabada arama yapıldığını anlatan Yargıç, sanık ve beraberindeki iki kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada 500 gram ağırlığında Hintkeneviri bulunduğunu kaydetti. Soytaç, uyuşturucuyu ülkeye getiren sanık Constantinos Christoforou’un tutuklandığını , soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Yapılan soruşturmada sanığın bir defasında 28 gram hintkenevirini ülkeye soktuğunu, ikinci defasında ise 500 gram getirdiğini ve piyasaya sürmeden yakalandığını kaydeden Soytaç, ele geçirilen miktarın kulliyatli bir miktar olduğunu, piyasaya sürülmesi halinde birçok kişinin zenirlenmiş olacağını ifade etti.Soytaç, sanığın ülkemize uyuşturuc geritip, ticaretini yaptığını, kimsenin buna hakkı olmadığını, uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını riske atan suçlar olduğunu belirterek, hem sanığın ticari amaç gütmesi hem de ele geçirilen miktarın fazlalığının dikkate alınarak uzun süreli hapis cezası vermeyi uygun gördüklerini açıkladı.

Yargıç, sanığı mahkum ettikleri “ Toplam 525 gram hinkeneviri ithal, asarufu, verme suçlarından” 5 yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.