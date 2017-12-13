5 YIL HAPİS YATACAK!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, “Çek sahteleme” suçundan yargılanan Cengiz Korkmazhan aleyhindeki davayı dün karara bağladı

Lefkoşa’da 2010 yılında E.M.’ya sattığı hırdavat malzemeleri karşılığında, yazılan bin TL’lik çek yaprağındaki meblağı 10 bin TL olarak yazıp sahteledikten sonra, finans şirketinde tedavüle sürüp, sahtekârlıkla para temin eden Cengiz Korkmazhan aleyhindeki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Korkmazhan, 5 yıl hapse mahkûm oldu.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı.

20 dosya bir dava altında karara bağlandı

Oy birliği ile verilen kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini sanık Korkmazhan’ın aleyhine çek sahteleme suçundan farklı 20 dosya tanzim edildiğini ve hepsinin tek dava altında görüşüldüğünü söyledi.

Kıdemli Yargıç, sanığın suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirseler de bu tür suçların ciddi caydırıcı ceza ile cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Hüdaverdi, sanık Cengiz Korkmazhan’ın işlediği suçların birine dikkati çekerek, 2010 yılında E.M.’ya sattığı hırdavat malzemeleri karşılığında yazılan bin TL’lik çek yaprağındaki meblağı 10 bin TL olarak yazıp, sahtelediğini ve bir finans şirketinde tedavüle sürüp, sahtekârlıkla para temin etiğini söyledi.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri çek sahteleme ve tedavüle sürme suçlarından 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.