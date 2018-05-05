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5 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 5 kişi tutuklandı

5 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 5 kişi tutuklandı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:40
5 kişi tutuklandı

04.05.2018 tarihinde, 22:30-23:20 saatleri arasında Gazimağusa’da, Cahit Sıtkı Taranca Sokak üzerinde bulunan S.O.A.(E-28), B.S.(E-33), O.I.(E-27), I.U.(E-22), C.E.(E-28)’nin kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 05.05.2018 10:30
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