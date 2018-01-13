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5 Kişi Tutuklandı

5 Kişi Tutuklandı

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:00
5 Kişi Tutuklandı
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ERCAN’DA, LEFKOŞA’DA VE GİRNE’DE UYUŞTURUCU… 5 TUTUKLU
 

Ercan Havalimanı’ndaki bir yolcu üzerinde, Lefkoşa Arasta’da bir kişinin üzerinde ve Girne’de iki kişinin kaldığı evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
 

Polis bültenine göre dün saat 13.45’te Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giren C.M.(E-33) üzerinde, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı ve hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulundu. Zanlı tutuklandı.
 

Lefkoşa’da dün gece yarısı Arasta Sokak’ta yürüyen G.B.’nin (E-21) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine arama yapan polis, 65 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. G.B. tutuklandı.
 

Polis Girne’de dün sabah R.J.R.A.T. (E-25) ve  O. A. M.A.M’nin (E-20) birlikte kaldığı evde yaptığı aramada da hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan  yaklaşık 25 gram 550 miligram ağırlığında  madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ele geçirdi.
 

Zanlılar yanında uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan 20 yaşındaki M. A. D. A. de tutulandı.

Son Güncelleme: 13.01.2018 14:04
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