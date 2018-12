5 kilo et çaldı

Evrim Kamalı

Haspolat’da faaliyet gösteren Kıb-Et’te çalışan Hilmi Günol, iş yerinden 200 TL değerinde sığır ciğeri ve uykuluğu çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. “Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Hilmi Günol, bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can, 30 Kasım’da Haspolat’da faaliyet gösteren işletmeciliğini Ahmet Soyumert’in yaptığı Kıb-Et isimli iş yerinde çalışan Hilmi Günol’un iş yerine ait 200 TL değerinde iki buçuk kilo sığır ciğeri ile iki buçuk kilo değerindeki uykuluğu, aracının motor bölümüne koyarak, çalmakla methaldar olduğunu belirtti. Can, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Günol, hırsızlık yapıldığından ustabaşının da haberi olduğunu ileri sürdü. Günol, “ Onu Allah’a havale ediyorum. Suçu üzerime attılar. Bir hata yaptım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.