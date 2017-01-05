Polisiye Olaylar:
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13 Ocak 2017 Cuma 15:22

5 Gün Daha Tutuklu Kalacak

5 Gün Daha Tutuklu Kalacak
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Saldun 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

 Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketi işletmecisi olan ve sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçundan aleyhine soruşturma başlatılan zanlı Şaziye Saldun ek tutukluluk süresi talebi ile bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan 2016 yılı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketi işletmecisi olan zanlı Şaziye Saldun, iş takibi ile muhasebe işlerini yapmakta olduğu bir iş yerinin, Vergi Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar Dairesine borcu olduğunu bildiği halde, iş takibini ve muhasebe işlerini yapmakta olduğu başka bir işyeri adına verilen “borcu yoktur” belgesi üzerine, borcu olan şirketin adını yazarak sahteledikten sonra, Çalışma Dairesine vermek suretiyle tedavüle sürüp kayıt temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının bu sayede borcu olan bir şirketin hakkı olmadığı halde, şirket adına yurt dışından ön izin ve yatay geçiş ile yabancı uyruklu işçi getirmesini sağladığının tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru Mustafa Mahan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı poliste 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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