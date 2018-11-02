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5 gün daha tutuklu kalacak

5 gün daha tutuklu kalacak

02 Kasım 2018 Cuma 18:32
5 gün daha tutuklu kalacak

5 gün daha tutuklu kalacak

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 195 adet hap ile yakalanan zanlı İbrahim Aslan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 195 adet hap ile yakalanan zanlı İbrahim Aslan hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Aslan’ın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor…

Meselenin tahkikat memuru, 31 Ekim 2018 tarihinde alınan bilgide Maraş bölgesinde bulunan asfalt yol içerisinde uyuşturucu madde alışverişi yapılacağının öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine ayni gün konu bölgeye gidildiğini ifade eden tahkikat memuru, bölgede yapılan aramada yolun sağında bulunan elektrik direği yanında bir adet “Nivea Soft” yazılı krem kutusu bulunduğunu ve kutuda yapılan kontrolde içerisinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, konu hapların kim veya kimler tarafından alınacağının tespit edilmesi için pusu görevine başlandığını söyledi. Ayni gün zanlı İbrahim Aslan’ın, konu uyuşturucu madde içerdiklerine inanılan hapların bulunduğu yere gelerek “Nivea Soft” yazılı kutuyu eline alması üzerine pusu görevinde bulunan ekip tarafından kendisine “Dur, polis” ihtarı yapıldığını belirten tahkikat memuru, zanlının elindeki kutuyu yere atıp olay yerinden koşarak kaçmaya başladığını söyledi. Tahkikat memuru, akabinde zanlı Aslan’ın, olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride bulunan evi önünde makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirterek, akabinde zanlı ile birlikte olay yerine gidildiğini ve üzerinde “Nivea Soft” yazılı kutu içerisinde yapılan kontrolde tespit edilen toplam 195 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapların emare alındığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlı Aslan’ın 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk süresi uzatıldı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı İbrahim Aslan’ın tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Aslan195 Adet Hap
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