banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93194
ALTIN
249.613
DOLAR
6.4502
STERLİN
8.2711
EURO
7.5222
5 genç tutuklandı
5 GENÇ TUTUKLANDI
İş yerinde hırsızlık
İŞ YERİNDE HIRSIZLIK
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Yine trafik kazası
Kapat

5 genç tutuklandı

5 genç tutuklandı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:06
5 genç tutuklandı

28.08.2018 tarihinde, saat 22:00 sıralarında,  Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli olarak görülen M.A.E. (E-21) ve F.A. (E-19)’nın üzerlerinde yapılan aramada, M.A.E’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram 100 miligram ağırlığında ve F.A’nın tasarrufunda ise yaklaşık 10 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ş.Ç. (E-20), H.A.(E-20) ve S.K (E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaydı olmadan binlerce lirayı cebe indirdi
Kaydı olmadan binlerce lirayı cebe indirdi
Gazimağusa'da olaylı gece
Gazimağusa'da olaylı gece
İş yerinde hırsızlık
İş yerinde hırsızlık
Yine trafik kazası
Yine trafik kazası
Ambar fareleri tutuksuz yargılanacak
Ambar fareleri tutuksuz yargılanacak
Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı
Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı
1700 adet uyuşturucu hap soruşturması
1700 adet uyuşturucu hap soruşturması
Yatak başlığındaki projektör yangına neden oldu
Yatak başlığındaki projektör yangına neden oldu
Paranın bir kısmı bulundu
Paranın bir kısmı bulundu
Üstün 2 gün tutuklu kalacak
Üstün 2 gün tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim