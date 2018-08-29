5 genç tutuklandı

28.08.2018 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli olarak görülen M.A.E. (E-21) ve F.A. (E-19)’nın üzerlerinde yapılan aramada, M.A.E’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram 100 miligram ağırlığında ve F.A’nın tasarrufunda ise yaklaşık 10 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ş.Ç. (E-20), H.A.(E-20) ve S.K (E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.