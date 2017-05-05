5 Dolandırıcı Aranıyor



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KAMALIOrganize hareket ederek Casinolarda hile yapıp, bu yolla para kazanan 8 kişilik çeteden üç elamanı yakalandı. Belirli aralıklarla ülkeye gelip casinolarda hiç kaybetmeden, sadece kazanacakları hileli yöntemle para alan ve 8 ayda 52 bin dolar kazanan Tayyar Kangalgil, Erdoğan Akboğa ve Uğur Tıraş gözaltına alındı. Suçla bağlantılı 5 kişinin daha arandığı belirtilirken, zanlılar dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.Hiç kaybetme yokZanlıların hileli yöntemi canlı rulet masasında oynadıkları ve hiç kaybetmeden sürekli kazandıkları belirtildi.Canlı rulet masasında oynanan hileli kumar sisteminin ise şöyle işlediği öğrenildi; Şahıslar birbirlerini tanıdıkları halde casino içerisinde bunu asla belli etmiyor. Organizasyonu yapanlardan ikisi birkaç dakika arayla aynı canlı rulet masasına gidiyor. Daha önceden anlaştıkları gibi herkes belirlenen rakamlara oynuyor.36+1 olan rulet rakamları ikiye bölünüyor ve iki şahıstan biri 13 sayının tamamına para yatırırken, diğeri geri kalan 14 sayıya para koyuyor. Ya da oyun bölgelere ayrılıyor ve iki şahıs belirlenen bölgeye göre bahis koyuyor. Mesela şahıslar 10 bin TL’yi 5’er bin TL olarak ayırıyor ve her biri 5 bin TL’yi bahse yatırıyor. Hileli oyunda sadece bir spin yani sadece bir tur oynanıyor. Biri 5 bin TL kaybederken diğeri ise yatırmış olduğu bahsin iki katını alıyor. Kısacası 10 bin TL şahısların cebine geri giriyor. Ancak 5 bin TL kaybeden şahıs ise casinodan yüzde 10 veya 15 discount alıyor. Özetle mevcut paralarını asla kaybetmeyen şahıslar, casinolardan sürekli discont alıyor.Bir günde birkaç casinoda aynı işlemin yapılması durumunda kişiler yatırılan meblağa göre 500 ile 100 dolar arasında risksiz para alabiliyor.İşte bu hileli yöntemle 8 ayda 52 bin dolar kazanan Tayyar Kangalgil, Erdoğan Akboğa ve Uğur Tıraş yakayı ele verdi. Son olarak Nisan ayında ülkeye gelen ve hile yaptıkları casino tarafından belirlenen üç kafadar bu gelişlerinde yakalandı. Çatalköy’de sürekli gittikleri casinoya giden üç zanlı işyerinin şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Zanlılar dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.Zanlılar hakkındaki soruşturma Girne Adli Şube Ekipleri tarafından yürütülürken, polis memuru Yalgı Döşenci, dünkü duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, zanlıların Eylül 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında Çatalköy’de bir casinoda oyun oynamak için 101 bin Dolar tutarında fiş aldıklarını, oyun oynamayıp kaybetmedikleri halde parayı kaybetmiş gibi göstererek discount aldıklarını ve toplamda 52 bin 908 Dolar parayı hile ile aldıklarını söyledi. Aynı şekilde hareket ederek hile ile para alan 5 kişi daha olduğunu ancak o şahısların henüz tespit edilemediğini kaydeden polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, kamera görüntülerinin inceleneceğini, zanlılara verilen discount evraklarının emare olarak alındığını ve kontrol edileceğini söyledi. Polis, zanlıların soruşturma aşamasında 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.