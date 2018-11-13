5 bin TL’ye serbest…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akova köyünde komşunun 7 yaşındaki kızına cinsel saldırı ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı Nihat Dağlı, bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Akova köyünde komşunun 7 yaşındaki kızına cinsel saldırıda ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı Nihat Dağlı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” suçlamalarıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Dağlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Nihat Dağlı’nın, 10 Kasım 2018 tarihinde Akova’da evinin yatak odasında, komşusunun kızı olan 7 yaşındaki kızı oyun oynamak bahanesiyle yatak odasındaki yatağa yatırıp üzerini örttükten sonra yanağından öptüğünü ve küçük kızın cinsel organını okşayarak cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Nihat Dağlı’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.