banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92709
ALTIN
211.694
DOLAR
5.4835
STERLİN
7.1052
EURO
6.1905
Aydın’a üç buçuk yıl hapis cezası
AYDIN’A ÜÇ BUÇUK YIL HAPİS...
Hırsızlara okkalı ceza
HIRSIZLARA OKKALI CEZA
Bıçağı kapan saldırıyor
BIÇAĞI KAPAN SALDIRIYOR
Bir tecavüz vakası daha
BİR TECAVÜZ VAKASI DAHA
banner282
Flaş Haber
Bir tecavüz vakası daha
Kapat

5 bin TL’ye serbest…

5 bin TL’ye serbest…

13 Kasım 2018 Salı 22:49
5 bin TL’ye serbest…

5 bin TL’ye serbest…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akova köyünde komşunun 7 yaşındaki kızına cinsel saldırı ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı Nihat Dağlı, bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Akova köyünde komşunun 7 yaşındaki kızına cinsel saldırıda ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı Nihat Dağlı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” suçlamalarıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Dağlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Nihat Dağlı’nın, 10 Kasım 2018 tarihinde Akova’da evinin yatak odasında, komşusunun kızı olan 7 yaşındaki kızı oyun oynamak bahanesiyle yatak odasındaki yatağa yatırıp üzerini örttükten sonra yanağından öptüğünü ve küçük kızın cinsel organını okşayarak cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Nihat Dağlı’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Nihat DağlıCinsel Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın’a üç buçuk yıl hapis cezası
Aydın’a üç buçuk yıl hapis cezası
Hırsızlara okkalı ceza
Hırsızlara okkalı ceza
Bıçağı kapan saldırıyor
Bıçağı kapan saldırıyor
Abacı tutuksuz yargılanacak
Abacı tutuksuz yargılanacak
Kokain soruşturması tamamlandı
Kokain soruşturması tamamlandı
Trafik magandaları tutuksuz yargılanacak
Trafik magandaları tutuksuz yargılanacak
Bir tecavüz vakası daha
Bir tecavüz vakası daha
Kadirov tutuklu yargılanacak
Kadirov tutuklu yargılanacak
Afrika davası ertelendi
Afrika davası ertelendi
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim