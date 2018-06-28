5 ay hapis yatacak

Atak'a 5 ay hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mart ayında 1 kök Hintkeneviri ile yakalanan üniversite öğrencisi Kerem Atak aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 5 ay hapse mahkûm edildi.

2017 yılının Mart ayında Girne’de meydana gelen 1 kök hintkeneviri türü uyuşturucu bitki ziraatı ve 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde “alma” ve “tasarrufu” suçlarından yargılanan üniversite öğrencisi Kerem Atak “Hintkeneviri Türü Uyuşturucu Bitki Ziraatı” suçundan 3 ay, “Hintkeneviri Türü Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçundan 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Kıdemli Savcı Egemen Metay hazır bulundu.

Kararı açıklayan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanığın söz konusu uyuşturucu bitkiyi ve tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi sadece kişisel kullanımı için tasarruf etmediğine dikkat çekerek, sanığın 3 arkadaşına daha uyuşturucu madde temin ederek başkalarını da zehirlediğine ve birlikte uyuşturucu madde kullandıklarına vurgu yaptı.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Girne Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Kerem Atak’a “Hintkeneviri Türü Uyuşturucu Bitki Ziraatı” suçundan 3 ay, “Hintkeneviri Türü Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçundan 2 ay hapis cezası verdiklerini açıklayarak, sanığın cezalarını ayrı ayrı çekeceğini belirtti.