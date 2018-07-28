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45 kişi FETÖ'den yakalandı

45 kişi FETÖ'den yakalandı

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:57
45 kişi FETÖ'den yakalandı

45 kişi FETÖ'den yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yunanistan’a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri 19 erkek 9 kadın ve 17 çocuk toplam 45 kişi Girne Yat Limanı’nda yasa dışı yollardan bir tekne ile çıkış yapmaya çalıştıkları esnada yapılan operasyonla yakalandılar. Polis Genel Müdürlüğü Özel Soruşturma Birimi ile Girne Polis Müdürlüğü ekiplerinin, Girne Kalesi arkasında gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye Cumhuriyetinde FETÖ-PDY Terör Yapılanmasıyla ilgili olarak aranan 19 erkek, 9 kadın zanlı ile yanlarında bulunan 17 çocuk, yaklaşık 10 metrelik Gitar isimli tekneyle, KKTC’den yasadışı yollardan çıkış yapmaya çalışırken tespit edilerek tutuklandı.

Başsavcı yardımcı Muavini Ergül Kızılokgil ve Polis müdürü Ahmet Soyalan’nın titizlikle yönettiği operasyonda Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ÇÖŞ ekibi ve deneyimli polisler yer aldı. Gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan zanlılar bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Tahkikat sorumlusu, Polis Genel Müdürlüğü Özel Soruşturma Biriminde görevli polis çavuşu Namık Kemal Baz, 19 erkek, 9 kadın zanlının, yanlarında bulunan 17 çocukla birlikte, dün akşam 22.30 sıralarında, Girne Kalesi arkasında Gitar isimli bir tekne içinde tespit edilerek tutuklandığını anlattı. Zanlıların Türkiye Cumhuriyeti’nde, FETÖ-PDY Terör Yapılanması kapsamında aranan kişiler olduğunu belirten tahkikat sorumlusu, KKTC’de ikamet eden zanlıların, Gitar isimli tekneyle, KKTC’den kaçak yollardan Yunanistan’a gitmek üzere çıkış yapmaya hazırlanırken tespit edilip tutuklandığı ayrıntısını paylaştı. Operasyon sırasında bazı zanlıların tasarruflarındaki cep telefonlarını denize atarak kaybetmeye çalıştığını belirten tahkikat sorumlusu, operasyon sırasında ilk anda denizde yapılan aramada 5 cep telefonu bulunduğunu bunlardan 3’ünün sahiplerinin belirlendiğini, diğer 2’sinin sahiplerinin ise araştırıldığını söyledi. Polis ekiplerinin dalgıçlar eşliğinde bölgede aramalarına devam edeceğini söyleyen tahkikat sorumlusu, Operasyonun ardından henüz 12 saat geçtiğini, meseleyle ilgili aranan emareler bulunduğunu, zanlıların tasarruflarındaki elektronik eşya ve cep telefonlarının incelenmesi gerektiğini, ayrıca ikametgâhlarında arama yapılacağını kaydetti. Tahkikat sorumlusu, Polis Genel Müdürlüğü Özel Soruşturma Biriminde görevli polis çavuşu Namık Kemal Baz, Zanlıların, tümünün, FETÖ-PDY Terör yapılanması kapsamında arandığına ve tümünün aynı tekneyle Yunanistana gitmek üzere yola çıkmaya hazırlandığına dikkat çekerek, organizeyi yapanların, zanlılara yardım ve yataklık eden kişilerin de arandığını vurguladı. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı, 28 zanlı aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verdi. Mahkeme ayrıca, kadın ve çocuk zanlıların, Girne Polis Müdürlüğünde değil, polis ve sosyal hizmetler memurları kontrolünde farklı bir yerde tutulması kararını da verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖKktcTutukluYakalndı45 KişiFetullahçı Terör Örgütü
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