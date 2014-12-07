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44 Yaşında Yaşamını Yitirdi

Yedikonu'taki evinde rahatsızlanan Dürdane Bulut yaşamını yitidi.

44 Yaşında Yaşamını Yitirdi

Yedikonu'taki evinde rahatsızlanan Dürdane Bulut yaşamını yitidi.

07 Aralık 2014 Pazar 14:14
44 Yaşında Yaşamını Yitirdi
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Dün 08.30 sıralarında, Yedikonuk’daki evinde rahatsızlanan Dürdane Bulut (K-44 ) Mehmetçik Sağlık Ocağına ait ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre aynı gün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılarak, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 

Son Güncelleme: 07.12.2014 14:16
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Dün 08.30 SıralarındaYedikonuk’daki Evinde Rahatsızlanan Dürdane Bulut (K-44 ) Mehmetçik Sağlık Ocağına Ait Ambulans Ile Gazimağusa Devlet Hastanesine Kaldırıldığı SıradaYolda Yaşamını Yitirdi.
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emine boydag 2014-12-07 18:47:29

Sayfaniza katilmak istiyorum,Tesekkurler.

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