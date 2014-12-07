44 Yaşında Yaşamını Yitirdi

Dün 08.30 sıralarında, Yedikonuk’daki evinde rahatsızlanan Dürdane Bulut (K-44 ) Mehmetçik Sağlık Ocağına ait ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre aynı gün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılarak, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

