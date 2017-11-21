40 YIL HAPİS YATMAK İSTİYORUM

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlı Alper Baran Tutucu’nun, Çağlar Barbali ile 3 Ağustos tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Luricina bölgesinde araç ile birinci derece askeri yasak bölgeyi gizlice ihlal edip yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yaptığı sırada polis tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis araçta yolcu olarak bulunan zanlı Tutucu’nun polisi görünce araçtan inerek güneye kaçtığını belirtti. Polis çavuşu Mehmet bayram olay tarihinde aracın motor bölümünde yapılan aramada 56 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 20 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare yapıldığını ifade etti.
Polis çavuşu Mehmet Bayram zanlı Barbali’nin 13 Kasım 2017 tarihinde konu suçtan yargılanarak 18 ay hapis cezası aldığını belirtti. Bayram huzurda bulunan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve benzer sabıkası olduğunu ayrıca geçtiğimiz duruşmada mahkemeye saygısızlıktan aleyhine işlem başlatıldığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.
Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Alper Baran Tutucu polisin verdiği şahadetin doğru olduğunu ve 40 yıl hapis cezası almak istediğini belirterek allah dışında kimseden korkmadığını söyledi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.