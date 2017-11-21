40 YIL HAPİS YATMAK İSTİYORUM

Luricina bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Ağustos 2017 tarihinde ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan Çağlar Barbali ve araçta bulunan ancak polisi görmesi üzerine inerek Güney Kıbrıs’a kaçan zanlı Alper Baran Tutucu Tatlısu bölgesinde tutuklanmasının ardından bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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