40 GÜN HAPİS YATACAK

Kartal 40 gün hapis yatacak





Evrim Kamalı



KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER





Ercan Havaalanı'ndan ülkemize tasarrufundaki 4 gram 452 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan sanık Serkan Kartal aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi tarafından suçlu bulunup mahkûm edilen Sanık aleyhindeki kararı Başkan Güran açıkladı. Başkan Ömer Güran sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini ve sanığın işlemiş olduğu suçun yaygın suçlardan olması nedeni ile hapis lik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini belirtti. Başkan Güran aktarmış oldukları tüm olgular ışığında sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan cezaevinde beklediği süreyi de dikkate alarak 40 gün hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.