4 Yıl Hapis Yatacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne’de 31 Mart 2017 tarihinde 1 saat arayla iki kişiye saldırıp kapkaç suçu işleyen ve Türkiye’de eskiden boksör olduğu öğrenilen sanık Soner Çimen hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Kuzey Kıbrıs’a 30 Mart tarihinde giriş yapıp bir gün sonra seri bir şekilde suç işlemeye başlayan sanık Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl hapse mahkûm edildi.
İŞLEDİĞİ SUÇLAR EN VAHİM SUÇLAR ARASINDA
Kararda, sanığın 31 Mart tarihinde saat 19.30 sıralarında Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde park halinde bulunan Mercedes marka aracına binmekte olan N.A.T’ya araç yolcu koltuğu üzerinde bulunan ve içerisinde 170 TL bulunan çantayı çalıp kaçtığı belirtildi. Sanığın bu olaydan 1 saat sonra 20.30 sıralarında Girne’de bir apartmanın giriş kapısı önünde T.B isimli 26 yaşındaki kadının ağzını kapatıp, fiziksel şiddette bulunduğu ve içinde cep telefonu, para cüzdanı ve muhtelif makyaj eşyaları bulunan çantayı çaldığı aktarıldı. Olaydan birkaç saat sonra sanığın tespit edilerek tutuklandığı ve soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi. Ağır ceza heyeti, sanığın ülkeye gelir gelmez böyle bir suç işlediğini, işlenen suçun ağır ve toplum huzurunu bozan suçlar olduğunu kaydetti. Soygun suçunun ceza yasasında en ağır suçlardan biri olduğunu ifade eden heyet, sanığın sirkat ve şiddet suçlarını da işlediğini aktardı. Heyet, sanığın işlediği suçlara müsamaha gösterilemeyeceğini ifade ederek oybirliği ile 4 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.