4 Yıl Hapis Yatacak



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KAMALINarkotik ekiplerinin 2016 yılı Haziran ayında Geçitköy’de bir gece kulübünde yaptıkları baskında ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan ve teminatla serbest kaldıktan sonra Eylül 2016 tarihinde ayında Boğazköy’de gerçekleştirilen operasyonda yeniden uyuşturucu suçundan tutuklanarak yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanık Selahattin Tilim hakkındaki dava dün karara bağlandı.Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın tüm dava dosyaları birleştirildi. Askıda olan 4 davası birleştirilen sanık uyuşturucu alma, verme, tasarrufu suçlarından 3 yıl hapse mahkûm edildi.Ağır ceza heyeti, sanığın yine uyuşturucu suçundan daha önce 18 ay hapse mahkûm edildiğini ancak sanığın ıslah olmak yerine benzer suçları işlemeye devam ettiğini belirterek, bu hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini açıkladı.