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18 Ocak 2017 Çarşamba 07:21

4 Yıl Hapis Yatacak

4 Yıl Hapis Yatacak
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4 Yıl Hapis Yatacak
Selahattin Tilim hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Evrim KAMALI
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin 2016 yılı Haziran ayında Geçitköy’de bir gece kulübünde yaptıkları baskında ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan ve teminatla serbest kaldıktan sonra Eylül 2016 tarihinde ayında Boğazköy’de gerçekleştirilen operasyonda yeniden uyuşturucu suçundan tutuklanarak yargılanmak üzere cezaevine gönderilen sanık Selahattin Tilim hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Dava dosyaları birleştirildi

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın tüm dava dosyaları birleştirildi. Askıda olan 4 davası birleştirilen sanık uyuşturucu alma, verme, tasarrufu suçlarından 3 yıl hapse mahkûm edildi.

“Islah olmadı”

Ağır ceza heyeti, sanığın yine uyuşturucu suçundan daha önce 18 ay hapse mahkûm edildiğini ancak sanığın ıslah olmak yerine benzer suçları işlemeye devam ettiğini belirterek, bu hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini açıkladı.




 
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