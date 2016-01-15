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4 Yıl Hapis Yatacak

4 Yıl Hapis Yatacak

15 Ocak 2016 Cuma 16:02
4 Yıl Hapis Yatacak
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Uyuşturucudan 4 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Güzelyurt’ta 8 Temmuz 2015 tarihinde sanık Fuat Revan’a ait portakal bahçesinde ve evinde yapılan operasyonda bulunan uyuşturucu maddeler ile ilgili karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi heyeti Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Vedia Barkın ve Rauf Kürşat’ın sanık aleyhine vermiş oldukları kararı Yargıç Kürşat açıkladı. Kararda sanık lehine ve aleyhine olan hususları değerlendirdiklerini belirten Yargıç ancak işlenen suçun çok ciddi ve toplumda büyük infiale neden olması nedeni ile ciddi şekilde cezalandırılması yönünde kara ürettiklerini söyledi. Yargıç Rauf Kürşat sanığın 28 kök hintkeneviri yetiştirmesinin yanı sıra 3 gram eroin ve 31 gram hintkeneviri tasarrufu suçunu da işlediğini söyledi.

Kürşat ayrıca sanığında tasarrufunda 1 adet kurusıkı tabanca ile çok sayıda boş bonzai paketi de bulunduğunu belirterek konu uyuşturucu maddeleri satmak maksadı ile yetiştirdiğinin de göz ardı edilemeyeceğini belirterek sanığı mahkûm ettikleri suçlardan 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. 
Son Güncelleme: 15.01.2016 18:09
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGüzelyurtFuat Revan
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