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4 yıl hapis yatacak

Ölümlü kazada karar

4 yıl hapis yatacak

Ölümlü kazada karar

23 Mayıs 2018 Çarşamba 16:33
4 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefke - Güzelyurt Anayolu üzerinde 16 Haziran 2016 tarihinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada okul otobüsünden inip yaya olarak yolu karşıya geçmeye çalışan Elif Sultan Dönekli ile İbrahim Dönekli kardeşlere çarparak 6 yaşındaki İbrahim Dönekli’nin ölümüne neden olan araç sürücüsü Ömer Akan’ın istinaf kararı açıklandı. Akanın 4 yıllık hapis cezası onaylandı. Mahkeme sonunda görüntü almaya çalışan basın mensuplarına sanığın anne, baba ve kardeşleri saldırırken ağza alınmayacak sözler sarf ettiler.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Ömer Akan’ın süreyi çok bulup istinafa başvurması üzerine yeniden Yargıtay Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesinin ardından dün kararı açıklandı. Başkanlığı Ahmet Kalkan’ın yaptığı ve üyeler Bertan Özerdağ, Peri Hakkı’Dan oluşan heyet sanığın alt mahkeme tarafından verilen 4 yıllık hapis cezasının yerinde olduğuna ve bir hata olmadığına bulgu yaparak verilen kararı onadı.

Karar konusu kaza nasıl olmuştu:

Lefke - Güzelyurt Anayolu üzerinde 16 Haziran 2016 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, sanık Ömer Akan, yönetimindeki HD 533 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Gaziveren köy dahiline geldiği zaman yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan 6 yaşındaki maktul İbrahim Dönekli ve 13 yaşındaki Elif Sultan Dönekli’ye çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki yaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerini müteakip, İbrahim Dönekli yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğu 18. günün sonunda kaza sonucu aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirmişti. Kardeşi Elif Sultan Dönekli ise yapılan tedavinin ardından taburcu edilmişti.

Son Güncelleme: 23.05.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
KararölümKazaÖmer AkanElif Sultan Dönekli I İbrahim DönekliLefke Güzelyurt
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