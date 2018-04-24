4 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de 2017 yılında yabancı uruklu bir ailenin evine girip 214 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan İbrahim Kurt Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl hapse mahkûm edildi. Sanık hakkında verilen kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, son yıllarda hırsızlık suçlarında artış olduğuna dikkati çekti. Sağer, sanığın Aralık ayı 2017 tarihinde Çatalköy’de bir villadan 214 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığını, bir kısmını Girne’deki bazı kuyumculara sattığını ve böylelikle tespit edildiğini söyledi. Yargıç, sanığın sattığı altınların parasıyla kumar oynarken bir casinoda tespit edildiğini ifade etti. Sanığın iş azlığı ve kumar alışkanlığı yüzünden bu suçları işlediğini kaydeden yargıç, bunun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, sanığı yargılandığı Ev Açma”, “Kasti Hasar”, “Sirkat” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından suçlu bulup 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.Yargıç, sanığın yakalanmadan önce ülkede bir buçuk yıl kaçak çalıştığını, ifadesinde kaçak çalıştığı yerlerini adını verdiğini ve bu yerlerle ilgili soruşturma başlatılması emri de verdi.