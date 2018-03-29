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4 Yıl Hapis Yatacak

Ballı’ya tokat gibi hapis cezası 4 yıl hapis yatacak

4 Yıl Hapis Yatacak

Ballı’ya tokat gibi hapis cezası 4 yıl hapis yatacak

29 Mart 2018 Perşembe 22:47
4 Yıl Hapis Yatacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da gerçekleştirilen operasyonda dört farklı uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Serkan Ballı hakkındaki karar bugün açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dört davadan yargılanan sanık toplam 48 ay hapse mahkûm edildi. Sanığı birinci davadan 12 ay, ikinci davadan 12 ay, üçüncü davadan 18 ay ve dördüncü davadan 6 ay hapse mahkûm eden heyet, cezaların ayrı ayrı çekilmesine emir verdi. Karardan sonra sanık sinir krizi geçirerek cezaları ayrı ayrı çekecek olmasına tepki gösterdi.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Yargıç Tamer Sağer, 30 Aralık 2016 tarihinde sanığın Lapta’da kaldığı evde yapılan aramada 2 adet yeşil, 23 adet krem renk olmak üzere toplam 25 adet extacy, 1 gram hintkeneviri ve 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Sağer, sanığın ifadesinde uyuşturucu hapları 100 adet, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi 3 gram, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi ise 7 gram olarak 25 Aralık 2016 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Sanığın ilk etapta suçunu kabul edeceğini söylediğini ancak davanın ilerleyen aşamalarında davalarını kabul etmediğini ve duruşmalar yapıldığını kaydetti. Sanığın 2 Ocak 2017 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden Yargıç, uyuşturucu suçlarının son 10 yılda 9 kez mahkeme gündeminde birinci sırada yer aldığını belirtti. Sanığın, amfetamin, MDM, sentetik cannabionid ve hintkeneviri türü dört farklı uyuşturucu ile yakalandığına dikkati çeken Sağer, sanığın tasarrufunda bulunan maddelerin külliyatlı olduğunu ancak şahsi kullanım amaçlı getirdiğini beyan ettiğini ve bu konuda ihtilaf olmadığını kaydetti. Yargıç Sağer, sanığın ilk etapta davasını kabul edeceğini söylediğini daha sonra fikir değiştirdiğini, mahkemenin vaktini boşa harcadığını ifade ederek, bu şekilde davranarak adaletin gecikmesine neden olan sanığa verilecek cezaların ayrı ayrı çekilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Yargıç sanığı, yargılandığı birinci davadan 12 ay, ikinci davadan 12 ay, üçüncü davadan 18 ay ve dördüncü davadan 6 ay hapse mahkûm ettiklerini ve cezaların ayrı ayrı çekilmesine emir verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 29.03.2018 22:50
Anahtar Kelimeler:
Hapis4 YılUyuşturucuSerkan Ballı
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