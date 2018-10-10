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4 yerinden bıçakladı

1 kişi ağır yaralandı

4 yerinden bıçakladı

1 kişi ağır yaralandı

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:16
4 yerinden bıçakladı

4 yerinden bıçakladı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa faaliyet gösteren gece kulübünde çıkan kavgada kan aktı

Mağusa'da faaliyet gösteren “Gold Night" isimli gece kulübünde dün akşam çıkan kavgada Deniz Balçık ağır yaralandı. Deniz Balçık’ı 4 yerinden tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla ağır şekilde yaralayan Zeki Harmani ise tutuklandı. “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama" ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Harmani aleyhine 2 gün tutukluluk alındı.

Anahtar Kelimeler:
Deniz BalçıkGold NightBıçakKavgaZeki Harmani
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