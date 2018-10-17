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4 sanığa toplam 64 ay hapis
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4 sanığa toplam 64 ay hapis

4 sanığa toplam 64 ay hapis

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:40
4 sanığa toplam 64 ay hapis

4 sanığa toplam 64 ay hapis

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2018 yılı Mart ayında TIR parkında uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Osman Özbayır, Ümit Ay, Şengül Akburç ve Melisa Şen hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı…

Mağusa’da 2018 yılı Mart ayında TIR parkı içerisinde uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Osman Özbayır, Ümit Ay, Şengül Akburç ve Melisa Şen hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Özbayır 26 ay, sanık Ay 22 ay, sanık Akburç 8 ay ve sanık Şen 8 ay hapis cezasına mahkum edildiler.

Toplam 47 gr 362 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid ele geçirilmişti…

Sanık Osman Özbayır ile Ümit Ay, 20 Mart 2018 tarihinde Suriyeli olduğunu bildikleri bir kişiden 4 bin TL karşılığında 50 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde satın almıştı. Akabinde sanık Özbayır ile Ay, temin ettikleri uyuşturucu madde içerisinden bir miktar aldıktan sonra geriye kalan uyuşturucu maddeleri naylon poşetlere sararak Güvercinlik Sanayi Bölgesinde tarlaya saklamışlardı. 23 Mart 2018 tarihinde, sanık Özbayır ve Ay, sanık Şengül Akburç ve Melisa Şen ile birlikte sanık Özbayır’a ait olan araç ile gezdikleri sırada sanık Akburç ile Şen, sanık Özbayır ve Ay’dan uyuşturucu istemişti. Sanık Akburç ile Şen’in uyuşturucu istemesi üzerine sanıklar hep beraber sanık Özbayır ile Ay’ın daha önceden sakladıkları Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddelerin bulunduğu Güvercinlik Sanayi Bölgesine gitmişlerdi. Akabinde sanık Ay, sanık Özbayır’ın istemi üzerine araçtan inerek uyuşturucu maddeleri sakladıkları yerden alıp araca geri gelmiş ve sanık Ay, yine sanık Özbayır’ın istemi üzerine konu uyuşturucu madde içerisinden 2 gr alarak sanık Şen’e 100 TL karşılığında vermişti. Daha sonra sanık Ay, konu uyuşturucu maddeyi tekrar naylon poşetlere sararak ayni yere saklamıştı. Akabinde tüm sanıklar, yine sanık Özbayır’ın aracı ile aldıkları uyuşturucu maddeyi içmek için Mağusa’da TIR parkına gitmiş ve konu uyuşturucu maddeleri içmeye başlamışlardı. Ayni gün ihbar alan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek sanıkları araçta tespit etmiş ve araçta yaptıkları aramada toplam 2 gr 332 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit etmeleri üzerine sanıklar tutuklanmıştı. Sanık Şen’in, hücrelerde bulunduğu sırada polise “Ümit Ay’ın bozaileri sakladığı yeri bilirim. Güvercinlik tarafına gidelim. Size göstereyim” demesi üzerine polis sanık Şen’i alarak Güvercinlik Sanayi Bölgesine gitmiş ve sanık Şen 45 gr 30 mlgr ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddenin saklı olduğu yeri polise göstermişti.

Sanık Özbayır, Ay ve Akburç’un benzeri sabıkaları var…

Sanık Osman Özbayır’ın 2012-2013-2016 ve 2017 yıllarına ait benzeri suçlardan dolayı 5 sabıkası, sanık Ay’ın 2004, 2013, 2014 ve 2016 yıllarına ait benzeri suçlardan 4 sabıkası, sanık Akburç’un ise 2 benzeri sabıkası var. Sanık Şen ise olay tarihinden bir önce denetimli serbestlik yasasından faydalanmıştı.

Suçlu bulundular…

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Osman Özbayır, Ümit Ay, Şengül Akburç ve Melisa Şen’i aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulunup mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olup 18 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Kır, bu tür suçların dünya insanlarının ve özellikle gençlerin sağlığını, sosyal yaşamını tehdit ettiğini ifade etti. Kır, toplumun ve gençliğin zarar gördüğü bu tür meselelerde kamu menfaatinin ön plana çıkması gerektiğini vurgulayarak, kamu yararını ön planda tutarak bu tür suçlulara suçların ciddiyeti ile orantılı, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sanık Özbayır’ın benzeri suçlardan dolayı 5, sanık Ay’ın ise benzeri suçlardan dolayı 4 sabıkasının bulunmasına rağmen sanıklar ıslah olmamış ve ayni suçları işlemeye devam ettiklerini belirten Kır, sanık Akburç’un ise 2 benzeri sabıkası bulunduğunu anımsattı. Kır, sanıklara hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, sanık Özbayır ile Ay arasında ceza ayrımı yapılması gerektiğini söyledi. Kır, sanık Özbayır’ı 26 ay, sanık Ay’ı 22 ay, sanık Akburç’u 8 ay ve sanık Şen’i 8 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Osman ÖzbayırÜmit AyŞengül Akburç Melisa ŞenUyuşturucu
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