Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Eylül 2017 Perşembe 15:19

4 Kişi Trafikten Men Edildi

4 Kişi Trafikten Men Edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
GİRNE’DE ASAYİŞ OPERASYONU

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve müzikli eğlence yerlerindeki kontrollerde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilip aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde 421 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 149 araç sürücüsü hakkında ileri işlem başlatıldı.

4 araç sürücüsü alkollü araç kullanma suçundan trafikten men edildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor... Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne Çıkıyor...
Kavga zanlıları teminata bağlandı Kavga zanlıları teminata bağlandı
30 Kilogram Tütün İle Yakalandı 30 Kilogram Tütün İle Yakalandı
Av Tüfeği İle Yakalandı Av Tüfeği İle Yakalandı
Alışveriş Merkezinde Hırsızlık Alışveriş Merkezinde Hırsızlık
Burun Kırdı 3 Ay Hapis Yatacak Burun Kırdı 3 Ay Hapis Yatacak
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Cinayetle İlgili Yeni Ayrıntılar Su Yüzüne...

Haberi Oku