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Polisiye Olaylar…
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4 genç tutuklandı

4 genç tutuklandı

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:37
4 genç tutuklandı

05.08.2018 tarihinde, saat 04:45 sıralarında,  Gazimağusa’da,  tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulan A.K.M.M.(E-22)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara, extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet hap ile yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan O.A.O.A.(E-19) ve R.M.A.E.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

06.08.2018 tarihinde, saat 03:45 sıralarında, Mevlevi’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda T.D.(E-23)’nin tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 06.08.2018 11:39
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