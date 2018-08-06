4 genç tutuklandı

05.08.2018 tarihinde, saat 04:45 sıralarında, Gazimağusa’da, tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulan A.K.M.M.(E-22)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara, extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet hap ile yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan O.A.O.A.(E-19) ve R.M.A.E.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

06.08.2018 tarihinde, saat 03:45 sıralarında, Mevlevi’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda T.D.(E-23)’nin tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.