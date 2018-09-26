4 bin TL’ye serbest…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da yaptığı trafik kazasından sonra aracında yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu zanlı Shababadin Rajabpoor Anwar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da yaptığı trafik kazası sonrasında aracında yapılan aramada 148 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu zanlı Shababadin Rajabpoor Anwar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Anwar, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağladı.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, 21 Eylül tarihinde Trafik Şubesi ekiplerince trafik kazası yaptığı gerekçesiyle şubeye getirilen zanlı Shababadin Rajabpoor Anwar'ın aracında narkotik ekipleri tarafından arama yapıldığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlının huzurunda yapılan arama sonucunda aracında 148 mlgr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, Shababadin Rajabpoor Anwar'ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 4 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.