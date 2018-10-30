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3’er gün tutuklu kalacaklar

3’er gün tutuklu kalacaklar

30 Ekim 2018 Salı 17:03
3’er gün tutuklu kalacaklar

3’er gün tutuklu kalacaklar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskele’de dün düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri bitkisinin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ile Salih Kara İskele Kaza Mahkemesine çıkarıldı...

İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince dün İskele'de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri bitkisinin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ile Salih Kara bugün İskele Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraatı” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Anahtar Kelimeler:
Erkan Kara Salih Kara
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