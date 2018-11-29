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368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...

368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...

29 Kasım 2018 Perşembe 10:44
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...

368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir üzerine Yeni Boğaziçi köyünde Muzaffer Girgin’e ait eve operasyon düzenledi. Narkotik ekipleri evde yaptığı aramada 368 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan haplar ele geçirdi. Konu haplar emare olarak alınırken zanlı Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan, Yaman Damlu, Muzaffer Girgin ve Görkem Güvener ise tutuklandı. Bugün sabah Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlılar aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal KaraaslanRecep KaptanYaman DamluMuzaffer Girgin Görkem Güvener368 Adet ExtacyHapUyuşturucu
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