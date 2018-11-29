368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Yeni Boğaziçi köyünde Muzaffer Girgin’e ait eve düzenlediği operasyonda toplam 368 adet MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ele geçirdi. Ele geçirilen 368 adet hap ile ilgili olarak da Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan, Yaman Damlu, Muzaffer Girgin ve Görkem Güvener tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Karaaslan, Kaptan, Damlu, Girgin ve Güvener aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Haplar ayrı ayrı 3 adet şeffaf poşet içerisinde bulundu…

Meselenin tahkikat memuru, 28 Kasım 2018 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Muzaffer Girgin’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün, zanlı Girgin’in evine gidildiğini ve kapının çalınmasına müteakip içeriden koşuşturma seslerinin geldiğini belirten tahkikat memuru, uyuşturucu maddelerin yok edilme olasılığını göz önünde bulundurarak evin kapısının makul güç kullanılarak açıldığını ve eve girildiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Recep Kaptan ile Mustafa Kemal Karaaslan’ın evde tespit edildiğini söyleyerek, evde yapılan aramada zanlı Karaaslan’ın kalmakta olduğu yatak odasında ayrı ayrı 3 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 368 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapların bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, akabinde eve gelen zanlı Muzaffer Girgin ve Görkem Güvener’in de tutuklandığını belirtti. Zanlılardan yapılan soruşturmada tasarruflarında bulunan hapları, zanlı Karaaslan ve Kaptan aralarında anlaşarak zanlı Yaman Damlu aracılığıyla KKTC’ye ithal ettiklerinin öğrenildiğini açıklayan tahkikat memuru, akabinde zanlı Damlu’nun da tutuklandığını belirtti. Tahkikat memuru, zanlı Karaaslan ile Kaptan’ın mesele ile ilgili olarak itiraf nitelikli birer gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını, aranan 1 kişinin olduğunu ve incelenmesi gereken kamera kayıtlarının olduğunu ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan, Yaman Damlu, Muzaffer Girgin ve Görkem Güvener’in tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.